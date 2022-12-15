Кадри шокують: фура розплющила бус з людьми в Азербайджані (фото та відео)

Водій вантажівки помер у лікарні

У четвер, 15 грудня, на 85-му кілометрі автодроги Баку-Губа (Азербайджан) трапилася моторошна дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса і великогабаритної вантажівки. В результаті автопригоди семеро людей загинули, ще кілька — травмовані.

Як повідомляють тутешні телеграм-канали, тіла загиблих були затиснуті конструкціями понівеченого автомобіля, тож на допомогу по їх вилученню довелося викликати надзвичайників.

Так після ДТП виглядає мікроавтобус

Попередньо встановлено, що мікроавтобус марки "Mercedes" та вантажний автомобіль марки "DAF" зіштовхнулися на території Сіязанського району. В результаті потужного удару шестеро людей від отриманих травм загинули миттєво.

Водія великогабаритного авто госпіталізували, однак, попри спроби лікарів реанімувати постраждалого, чоловік, 1992 року народження, все ж помер.

Хто став винуватцем моторошної автопригоди наразі достеменно невідомо, однак усі обставини та факти надзвичайної події в рамках кримінального провадження згодом встановлять представники правоохоронних органів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як на одній з центральних вулиць міста Києва ймовірно нетверезий водій влаштував масштабну автотрощу за участі п'ятьох транспортних засобів.