Рус

Кадри шокують: фура розплющила бус з людьми в Азербайджані (фото та відео)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
У мережі з'явилися перші кадри автотрощі Новина оновлена 15 грудня 2022, 10:27
У мережі з'явилися перші кадри автотрощі

Водій вантажівки помер у лікарні

У четвер, 15 грудня, на 85-му кілометрі автодроги Баку-Губа (Азербайджан) трапилася моторошна дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса і великогабаритної вантажівки. В результаті автопригоди семеро людей загинули, ще кілька — травмовані.

Як повідомляють тутешні телеграм-канали, тіла загиблих були затиснуті конструкціями понівеченого автомобіля, тож на допомогу по їх вилученню довелося викликати надзвичайників.

ДТП у Азербайджані
Так після ДТП виглядає мікроавтобус

Попередньо встановлено, що мікроавтобус марки "Mercedes" та вантажний автомобіль марки "DAF" зіштовхнулися на території Сіязанського району. В результаті потужного удару шестеро людей від отриманих травм загинули миттєво.

Водія великогабаритного авто госпіталізували, однак, попри спроби лікарів реанімувати постраждалого, чоловік, 1992 року народження, все ж помер.

Хто став винуватцем моторошної автопригоди наразі достеменно невідомо, однак усі обставини та факти надзвичайної події в рамках кримінального провадження згодом встановлять представники правоохоронних органів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як на одній з центральних вулиць міста Києва ймовірно нетверезий водій влаштував масштабну автотрощу за участі п'ятьох транспортних засобів.

Теги:
#ДТП #Аварія #Азербайджан #Загибель