Винуватець міг бути п'яний: аварія з п'ятьма авто паралізувала рух у Києві (фото, відео)

Поліцейські припускають, що винуватець ДТП міг бути нетверезим

У перший день грудня на одній з автодоріг міста Києва, а саме неподалік центру, трапилася моторошна масштабна аварія за участі п'ятьох автомобілів. Серед них BMW, Jeep, а також Lexus, марки ще двох транспортних засобів, які є учасниками автопригоди, поки не встановлені.

Як повідомляють столичні телеграм-канали, дорожньо-транспортна пригода сталася уранці 1 грудня на проспекті Перемоги, ближче до Повітрофлотського шляхопроводу.

Автомобільна пригода уранці 1 грудня сталася на проспекті Перемоги у Києві

Як вдалося встановити правоохоронцям, що прибули на місце пригоди, в результаті потужного удару один з автомобілів-учасників аварії перекинувся на бік. Попередньо припускають, що керманич автомобіля ВMW міг бути у стані алкогольного сп'яніння.

На місці автоподії утворився великий затор у напрямку центра міста, рух транспорту частково обмежено.

На місці де сталася аварія, утворився великий затор

Що стосується інформації щодо кількості постраждалих у ДТП, то поки вона залишається невідомою.

Також київські пабліки пишуть про те, що через зіткнення трьох іномарок механічні пошкодження було завдано ще двом транспортним засобам, що у момент зіткнення проіржали повз.

Наразі на проспекті працюють поліція та медики. Обставини та причини автотрощі встановлюватимуть слідчі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як на переїзді, розташованому неподалік міста Лева трапилося зіткнення поїзда та легкового автомобіля. В результаті пригоди двоє людей отримали травми, що виявилися несумісними із життям.