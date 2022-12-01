Виновник мог быть пьян: авария с пятью авто парализовала движение в Киеве (фото, видео)
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Полицейские предполагают, что виновник ДТП мог быть нетрезвым
В первый день декабря на одной из автодорог города Киева, а именно неподалеку от центра, произошла жуткая масштабная авария с участием пяти автомобилей. Среди них BMW, Jeep, а также Lexus, марки еще двух транспортных средств, являющихся участниками происшествия, пока не установлены.
Как сообщают столичные телеграмм-каналы, дорожно-транспортное происшествие произошло утром 1 декабря на проспекте Победы, ближе к Воздухофлотскому путепроводу.
Как удалось установить прибывшим на место происшествия правоохранителям, в результате мощного удара один из автомобилей-участников аварии перевернулся на сторону. Предварительно предполагают, что водитель автомобиля ВМВ мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.
На месте автособытия образовалась большая пробка в направлении центра города, движение транспорта частично ограничено.
Что касается информации о количестве пострадавших в ДТП, то пока она остается неизвестной.
Также киевские паблики пишут о том, что из-за столкновения трех иномарок механические повреждения были нанесены еще двум транспортным средствам, которые в момент столкновения проезжали мимо.
На проспекте работают полиция и медики. Обстоятельства и причины автотрещины будут устанавливать следователи.
Ранее "Телеграф" сообщал, как на переезде, расположенном неподалеку от города Льва, произошло столкновение поезда и легкового автомобиля. В результате происшествия два человека получили травмы, оказавшиеся несовместимыми с жизнью.