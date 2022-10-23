Поезд протащил авто на километр: на переезде под Львовом случилась смертельная авария (фото)

Тела из машины пришлось доставать спасателям с помощью специнструментов

В ночь на воскресенье, 23 октября, на переезде неподалеку от Львова случилось столкновение поезда и легкового автомобиля, в результате чего предварительно погибло два человека.

Об этом рассказал глава "Варта1" Игорь Зинкевич.

Отмечается, что событие произошло незадолго до полуночи на переезде в районе Оброшино и Басовки.

Место ДТП на переезде под Львовом

Отмечается, что поезд столкнулся с автомобилем BMW на переезде, при этом состав двигался на такой скорости, что протянул легковушку по путям еще около километра, и только потом остановился.

Как видно по фото с места событий, легковой автомобиль восстановлению после такого ДТП уже не подлежит, — его буквально смяло.

В результате аварии два человека погибли, еще двое пострадали, — освобождать тела из автомобиля пришлось спасателям с помощью специальных инструментов.

Информация о состоянии пострадавших и обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия уточняется.

Повреждения авто очень серьезные

Лишь двум людям в салоне повезло выжить

Как сообщал "Телеграф", недавно другая страшная авария произошла неподалеку от Кривого Рога, — там столкнулись три автомобиля, в результате чего погибла женщина и пострадали пять человек.