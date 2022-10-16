Погибла женщина, пострадали дети: под Кривым Рогом случилась тройная авария (фото, видео)
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На выезде столкнулись сразу три автомобиля
В воскресенье, 16 октября, в Криворожском районе Днепропетровской области случилось тройное ДТП, в результате которого погибла женщина и пострадало пять человек.
Об этом сообщает криворожское издание "СВОИ".
Предварительно инцидент случился на выезде из Софиевки в Криворожском районе — до самого Кривого Рога оттуда 40-50 километров.
На выезде столкнулись сразу три автомобиля — ВАЗ, Lada и Mazda, как видно на ролике с места событий, транспортные средства получили серьезные повреждения в результате аварии.
Кроме того, известно, что не обошлось без летальных последствий. Погибла женщина, также пострадали пять человек. Погибшую женщину зажало в зеленом "ВАЗе", в числе пострадавших, — трое детей и двое взрослых из "ВАЗа" и "Лады". Пострадавшие госпитализированы.
На данный момент участок трассы перекрыт.
На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
Как сообщал "Телеграф", ранее очень крупная авария произошла в Киеве — там столкнулись сразу три легковушки и два троллейбуса, без пострадавших не обошлось.
А сегодня ранним утром нелепое ДТП произошло в Одессе, там авто полиции перевернулось на ровном месте.