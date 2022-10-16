Не разминулся на пустой трассе: в Одессе произошло курьезное ДТП с автомобилем полиции (видео)

В аварии также пострадали два припаркованных автомобиля

В ночь на воскресенье, 16 октября, в Одессе произошло курьезное ДТП с участием полицейского автомобиля. Транспортное средство стражей порядка непонятно каким образом перевернулось на сторону, после чего на место происшествия вызвали уже других патрульных.

Видеозапись последствий аварии опубликовал местный Telegram-канал "Х***** Одесса". Отмечается, что ДТП произошло на улице Сахарова в Суворовском районе Одессы.

На кадрах видно, как на месте аварии на боку лежит автомобиль полиции, а перед ним припаркованы два серых автомобиля, которые почему-то столкнулись друг с другом. Очевидец инцидента на видео пошутил, что легковые автомобили на парковке стояли не так, поэтому в ситуацию вмешались копы. Мужчина говорит, что авария произошла во время комендантского часа в Одессе. Примечательно, что участок дороги, где перевернулся автомобиль копов, выглядит пустым.

Добавим, что на момент выхода новости Патрульная полиция Одесской области по поводу факта этой аварии никаких данных не публиковала.

Напомним, что несколькими днями ранее эпическое ДТП произошло в Днепре, где водитель легковушки опоздал с поворотом, а когда решил выполнить манёвр, то его остановил трамвай, который ехал по всем правилам.

Ранее "Телеграф" сообщал о смертельной транспортной аварии под Ужгородом. Сила столкновения автомобилей была настолько велика, что машины сплющились.