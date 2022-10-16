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Загинула жінка, постраждали діти: під Кривим Рогом сталася потрійна аварія (фото, відео)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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На Дніпропетровщині 16 жовтня у страшній ДТП розбилися одразу три машини Новина оновлена 16 жовтня 2022, 13:16
На Дніпропетровщині 16 жовтня у страшній ДТП розбилися одразу три машини

На виїзді зіткнулися одразу три автомобілі

У неділю, 16 жовтня, у Криворізькому районі Дніпропетровської області сталася потрійна ДТП, внаслідок якої загинула жінка та постраждало п'ятеро людей.

Про це повідомляє криворізьке видання "СВОЇ".

Попередньо інцидент трапився на виїзді із Софіївки у Криворізькому районі – до самого Кривого Рогу звідти 40-50 кілометрів.

Софіївка та Кривий Ріг на карті
Софіївка та Кривий Ріг на карті

На виїзді зіткнулися одразу три автомобілі — ВАЗ, Lada та Mazda, як видно на ролику з місця подій, транспортні засоби отримали серйозні пошкодження внаслідок аварії.

Крім того, відомо, що не обійшлося без смертельних наслідків. Загинула жінка, також постраждали п''ять осіб. Загиблу жінку затиснуло у зеленому "ВАЗі", серед постраждалих, — троє дітей та двоє дорослих з "ВАЗу" та "Лади". Постраждалих госпіталізовано.

ДТП Софіївка 16.10.2022
"ВАЗику" дісталося мало не найбільше
ДТП Софіївка 16.10.2022

На даний момент ділянка траси перекрита.

Наразі встановлюються причини та обставини події.

Як повідомляв "Телеграф", раніше дуже велика аварія сталася в Києві — там зіткнулися відразу три легковики і два тролейбуси, без потерпілих не обійшлося.

А сьогодні рано вранці безглузда ДТП сталася в Одесі, там авто поліції перекинулося на рівному місці.

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#ДТП #Кривий Ріг