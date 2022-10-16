Загинула жінка, постраждали діти: під Кривим Рогом сталася потрійна аварія (фото, відео)
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На виїзді зіткнулися одразу три автомобілі
У неділю, 16 жовтня, у Криворізькому районі Дніпропетровської області сталася потрійна ДТП, внаслідок якої загинула жінка та постраждало п'ятеро людей.
Про це повідомляє криворізьке видання "СВОЇ".
Попередньо інцидент трапився на виїзді із Софіївки у Криворізькому районі – до самого Кривого Рогу звідти 40-50 кілометрів.
На виїзді зіткнулися одразу три автомобілі — ВАЗ, Lada та Mazda, як видно на ролику з місця подій, транспортні засоби отримали серйозні пошкодження внаслідок аварії.
Крім того, відомо, що не обійшлося без смертельних наслідків. Загинула жінка, також постраждали п''ять осіб. Загиблу жінку затиснуло у зеленому "ВАЗі", серед постраждалих, — троє дітей та двоє дорослих з "ВАЗу" та "Лади". Постраждалих госпіталізовано.
На даний момент ділянка траси перекрита.
Наразі встановлюються причини та обставини події.
Як повідомляв "Телеграф", раніше дуже велика аварія сталася в Києві — там зіткнулися відразу три легковики і два тролейбуси, без потерпілих не обійшлося.
А сьогодні рано вранці безглузда ДТП сталася в Одесі, там авто поліції перекинулося на рівному місці.