Загинула жінка, постраждали діти: під Кривим Рогом сталася потрійна аварія (фото, відео)

На виїзді зіткнулися одразу три автомобілі

У неділю, 16 жовтня, у Криворізькому районі Дніпропетровської області сталася потрійна ДТП, внаслідок якої загинула жінка та постраждало п'ятеро людей.

Про це повідомляє криворізьке видання "СВОЇ".

Попередньо інцидент трапився на виїзді із Софіївки у Криворізькому районі – до самого Кривого Рогу звідти 40-50 кілометрів.

Софіївка та Кривий Ріг на карті

На виїзді зіткнулися одразу три автомобілі — ВАЗ, Lada та Mazda, як видно на ролику з місця подій, транспортні засоби отримали серйозні пошкодження внаслідок аварії.

Крім того, відомо, що не обійшлося без смертельних наслідків. Загинула жінка, також постраждали п''ять осіб. Загиблу жінку затиснуло у зеленому "ВАЗі", серед постраждалих, — троє дітей та двоє дорослих з "ВАЗу" та "Лади". Постраждалих госпіталізовано.

"ВАЗику" дісталося мало не найбільше

На даний момент ділянка траси перекрита.

Наразі встановлюються причини та обставини події.

Як повідомляв "Телеграф", раніше дуже велика аварія сталася в Києві — там зіткнулися відразу три легковики і два тролейбуси, без потерпілих не обійшлося.

А сьогодні рано вранці безглузда ДТП сталася в Одесі, там авто поліції перекинулося на рівному місці.