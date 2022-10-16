Не розминувся на пустій трасі: в Одесі сталася курйозна ДТП з автомобілем поліції (відео)

В аварії також постраждали дві припарковані автівки

В ніч на неділю, 16 жовтня, в Одесі сталася курйозна ДТП за участю поліцейського автомобіля. Транспортний засіб правоохоронців незрозуміло яким чином перевернувся на бік, після чого на місце події викликали вже інших патрульних.

Відеозапис наслідків аварії опублікував місцевий Telegram-канал "Х*****а Одеса". Зазначається, що ДТП сталася на вулиці Сахарова в Суворовському районі Одеси.

На кадрах видно, як на місці аварії на боку лежить автомобіль поліції, а перед ним припарковані дві сірих автівки, які чомусь зіткнулися одна з одною. Очевидець інциденту на відео пожартував, що легкові автомобілі на паркувальному майданчику стояли не так, тому в ситуацію втрутилися копи. Чоловік каже, що аварія сталася під час комендантської години в Одесі. Примітно, що ділянка дороги, де перевернувся автомобіль копів, виглядає порожньо.

Додамо, що на момент виходу новини Патрульна поліція Одеської області щодо факту цієї аварії жодних даних не публікувала.

Нагадаємо, що кількома днями раніше епічна ДТП сталася у Дніпрі, де водій легковика запізнився з поворотом, а коли таки вирішив виконати маневр, то його зупинив трамвай, який їхав за всіма правилами.

Раніше "Телеграф" повідомляв про смертельну транспортну аварію під Ужгородом. Сила зіткнення автомобілів була настільки великою, що машини сплющились.