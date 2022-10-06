Авто сплющились: під Ужгородом сталася смертельна лобова ДТП (фото)

Тіло загиблого довелося деблокувати з понівеченого авто

В обласному центрі Закарпатської області трапилася моторошна аварія, в результаті котрої травм зазнали два водії. Один з них смертельних.

Як повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС в області, інформація щодо ДТП, котра трапилася на об'їзній міста Ужгород, надійшла на спецлінію рятувальників 5 жовтня близько17-ї години вечора.

По прибуттю на виклик було встановлено, що водій автомобіля марки Daewoo Lanos не зміг впоратися з керуванням, в результаті чого зіткнувся з транспортним засобом марки Volkswagen Passat. В результаті потужного удару перший водій отримав травми, що виявилися несумісними із життям, тож згинув.

Тіло загиблого надзвичайникам довелося розблоковувати з понівеченого авто. що стосується другого керманича, то, попри низку травм, йому все ж вдалося самостійно вибратися з машини. Медики "швидкої" госпіталізували його до центральної лікарні обласного центру.

Правоохоронні органи наразі з’ясовують детальні обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Тернопільській області трапилася моторошна аварія, в результаті котрої загинуло три людини.

Також нагадаємо, як у столиці нетверезий водій спровокував дорожньо-транспортну пригоду з постраждалими.