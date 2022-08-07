Под Тернополем случилась страшная лобовая авария с переворотом: много жертв (фото)

Оба автомобиля просто смялись

Эти выходные ознаменовались множеством дорожных аварий по Украине, однако одна из самых серьезных случилась в субботу, 6 августа, на трассе под Тернополем, — там вследствие столкновения двух авто погибло три человека, а еще три пострадали.

Фото и детали инцидента публикует пресс-служба ГУ Нацполиции в Тернопольской области.

Предварительно было установлено, что водитель SEAT двигался по трассе в сторону Тернополя, когда выехал на встречную и столкнулся с Ford Focus в районе села Озерная.

Примерное место ДТП на карте

Водители обоих транспортных средств погибли на месте, один из пассажиров скончался в больнице, в то время как еще трое пассажиров пострадали, — в их числе 7-летний мальчик.

Как видно по фото с места событий, оба транспортных средства очень сильно пострадали, а одно после столкновения еще и перевернулось.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства инцидента.

Как сообщал "Телеграф", ранее страшная авария с участием автомобиля ВСУ произошла в Николаеве.