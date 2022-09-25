У Києві п'яний водій з боєприпасами в авто спровокував аварію і попався копам (фото)

Чоловік перевозив в автомобілі бойові гранати та набої

У Києві ввечері у суботу, 24 вересня, п'яний водій спровокував незначну ДТП, однак при обшуку у його автомобілі знайшли боєприпаси. За словами винуватця аварії, арсенал він "назбирав" на деокупованій території Київської області.

Про цей інцидент на власній Facebook-сторінці повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Київ, вечірня ДТП. Водій напідпитку. "Надув" на "Драгер" 2,10 проміле — це ми й раніше зустрічали часто. Але до цього всього, мав з собою невеличкий арсенал: 2 бойові гранати та набої. Головне, що назбирав все, за його словами, на деокупованій території Київської області. Попри всі заборони чіпати, перевозити та розбирати небезпечні знахідки", — зазначив він.

Тепер на винуватця ДТП чекає відповідальність за скоєну аварію та нетверезий стан за кермом, а також за зберігання та перевезення боєприпасів.

Українців закликають у разі виявлення небезпечних речей телефонувати на лінію 102 чи 101, або повідомляти у мобільному додатку "MineFree".

Нагадаємо, що кількома днями раніше внаслідок ДТП у Львівській області загинула молода жінка. Водію загрожує відповідальність у вигляді ув'язнення на строк від 3 до 8 років із забороною керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Також ми писали, що 65-річному водію з Львівщини, який у смертельній аварії вбив дитину, вдалося уникнути тюремного ув'язнення.