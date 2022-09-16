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"Куди летіла?!" Відео моменту смертельної ДТП із військовими на Львівщині вразило українців

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
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Поки відомо про чотирьох загиблих, ще кілька людей у тяжкому стані Новина оновлена 16 вересня 2022, 09:46
Поки відомо про чотирьох загиблих, ще кілька людей у тяжкому стані

Водійка легковика сподівалася проскочити між машинами в колоні, але швидкості не вистачило

Резонансну дорожньо-транспортну пригоду було зафіксовано напередодні увечері у Львівській області. Мало того, що аварія забрала життя щонайменше чотирьох людей, так її учасниками ще й стали українські військовослужбовці. Одна з броньованих машин колони, що організовано рухалася трасою, була збита на узбіччя і перекинулася догори колесами.

Більше деталей повідомили у пресслужбі поліції Львівщини, передає "Телеграф". Також у мережі вже з’явилося вражаюче відео зіткнення автомобілів, на якому чітко видно всі моменти трагедії.

Коротко про головне: ДТП сталася у місті Броди, через яке проходить траса "Київ-Чоп". Саме на одному із відрізків цієї дороги і відбулася смертельна аварія. За кермом легкового "Фольксвагена", який став винуватцем трагедії, знаходилася жінка. Попри серйозні травми при зіткненні, вона та ще троє пасажирів (двоє з них неповнолітні — діти 4 та 6 років) залишилися живими. Ще четверо людей, які були в авто, включаючи семирічного хлопчика, на жаль, від отриманих каліцтв загинули на місці.

ДТП Броди 15.09.2022
Ось на що перетворився легковий "Фольксваген"
ДТП Броди 15.09.2022
На місці тривалий час працювали рятувальники

Водій військового броньовика попри те, що його транспортний засіб перекинувся на дах, не постраждав.

ДТП Броди 15.09.2022
Швидкість зіткнення була такою великою, що військовий автомобіль просто перевернуло.
ДТП Броди 15.09.2022
Машини винесло на узбіччя

Колона військових машин рухалася згідно з усіма правилами — маючи автомобіль супроводу, увімкнувши сигнальні вогні та розвивши цілком дозволену швидкість. Чому водій вирішила "проскочити" між броньовиками, невідомо.

Люди в мережі дуже незадоволені таким лихацтвом на дорогах, а найбільше жаліють постраждалих діток.

Зазначимо, що за цим перехрестям у Бродах давно закріпилася погана слава — тут сталася вже не одна смертельна ДТП, проте особливої уваги врегулюванню руху тут влада так і не приділяє.

Броди Львівської області карта
Броди на трасі Київ-Чоп

Нагадаємо, що напередодні у Києві сталася ДТП за участю кортежу президента Володимира Зеленського. Незважаючи на те, що машину з політиком також "зачепило", він залишився неушкодженим. Проте, деякі українці помітили кілька підозрілих моментів, які можуть вказувати навіть на замах.

Згодом члени команди президента поділилися новими деталями дорожньо-транспортного інциденту — виявилося, що водій-винуватець аварії був під речовинами.

Теги:
#Львівська область #ДТП #Військові #Загиблі #Броди