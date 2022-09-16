"Куди летіла?!" Відео моменту смертельної ДТП із військовими на Львівщині вразило українців

Водійка легковика сподівалася проскочити між машинами в колоні, але швидкості не вистачило

Резонансну дорожньо-транспортну пригоду було зафіксовано напередодні увечері у Львівській області. Мало того, що аварія забрала життя щонайменше чотирьох людей, так її учасниками ще й стали українські військовослужбовці. Одна з броньованих машин колони, що організовано рухалася трасою, була збита на узбіччя і перекинулася догори колесами.

Більше деталей повідомили у пресслужбі поліції Львівщини, передає "Телеграф". Також у мережі вже з’явилося вражаюче відео зіткнення автомобілів, на якому чітко видно всі моменти трагедії.

Коротко про головне: ДТП сталася у місті Броди, через яке проходить траса "Київ-Чоп". Саме на одному із відрізків цієї дороги і відбулася смертельна аварія. За кермом легкового "Фольксвагена", який став винуватцем трагедії, знаходилася жінка. Попри серйозні травми при зіткненні, вона та ще троє пасажирів (двоє з них неповнолітні — діти 4 та 6 років) залишилися живими. Ще четверо людей, які були в авто, включаючи семирічного хлопчика, на жаль, від отриманих каліцтв загинули на місці.

Ось на що перетворився легковий "Фольксваген"

На місці тривалий час працювали рятувальники

Водій військового броньовика попри те, що його транспортний засіб перекинувся на дах, не постраждав.

Швидкість зіткнення була такою великою, що військовий автомобіль просто перевернуло.

Машини винесло на узбіччя

Колона військових машин рухалася згідно з усіма правилами — маючи автомобіль супроводу, увімкнувши сигнальні вогні та розвивши цілком дозволену швидкість. Чому водій вирішила "проскочити" між броньовиками, невідомо.

Люди в мережі дуже незадоволені таким лихацтвом на дорогах, а найбільше жаліють постраждалих діток.

Зазначимо, що за цим перехрестям у Бродах давно закріпилася погана слава — тут сталася вже не одна смертельна ДТП, проте особливої уваги врегулюванню руху тут влада так і не приділяє.

Броди на трасі Київ-Чоп

Нагадаємо, що напередодні у Києві сталася ДТП за участю кортежу президента Володимира Зеленського. Незважаючи на те, що машину з політиком також "зачепило", він залишився неушкодженим. Проте, деякі українці помітили кілька підозрілих моментів, які можуть вказувати навіть на замах.

Згодом члени команди президента поділилися новими деталями дорожньо-транспортного інциденту — виявилося, що водій-винуватець аварії був під речовинами.