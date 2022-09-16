"Куди летіла?!" Відео моменту смертельної ДТП із військовими на Львівщині вразило українців
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Водійка легковика сподівалася проскочити між машинами в колоні, але швидкості не вистачило
Резонансну дорожньо-транспортну пригоду було зафіксовано напередодні увечері у Львівській області. Мало того, що аварія забрала життя щонайменше чотирьох людей, так її учасниками ще й стали українські військовослужбовці. Одна з броньованих машин колони, що організовано рухалася трасою, була збита на узбіччя і перекинулася догори колесами.
Більше деталей повідомили у пресслужбі поліції Львівщини, передає "Телеграф". Також у мережі вже з’явилося вражаюче відео зіткнення автомобілів, на якому чітко видно всі моменти трагедії.
Коротко про головне: ДТП сталася у місті Броди, через яке проходить траса "Київ-Чоп". Саме на одному із відрізків цієї дороги і відбулася смертельна аварія. За кермом легкового "Фольксвагена", який став винуватцем трагедії, знаходилася жінка. Попри серйозні травми при зіткненні, вона та ще троє пасажирів (двоє з них неповнолітні — діти 4 та 6 років) залишилися живими. Ще четверо людей, які були в авто, включаючи семирічного хлопчика, на жаль, від отриманих каліцтв загинули на місці.
Водій військового броньовика попри те, що його транспортний засіб перекинувся на дах, не постраждав.
Колона військових машин рухалася згідно з усіма правилами — маючи автомобіль супроводу, увімкнувши сигнальні вогні та розвивши цілком дозволену швидкість. Чому водій вирішила "проскочити" між броньовиками, невідомо.
Люди в мережі дуже незадоволені таким лихацтвом на дорогах, а найбільше жаліють постраждалих діток.
Зазначимо, що за цим перехрестям у Бродах давно закріпилася погана слава — тут сталася вже не одна смертельна ДТП, проте особливої уваги врегулюванню руху тут влада так і не приділяє.
Нагадаємо, що напередодні у Києві сталася ДТП за участю кортежу президента Володимира Зеленського. Незважаючи на те, що машину з політиком також "зачепило", він залишився неушкодженим. Проте, деякі українці помітили кілька підозрілих моментів, які можуть вказувати навіть на замах.
Згодом члени команди президента поділилися новими деталями дорожньо-транспортного інциденту — виявилося, що водій-винуватець аварії був під речовинами.