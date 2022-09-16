"Куда летела?!" Видео момента смертельного ДТП с военными на Львовщине поразило украинцев

Водительница легковушки надеялась проскочить между машинами в колонне, но скорости не хватило

Резонансное дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано накануне вечером во Львовской области. Мало того, что авария унесла жизни минимум четырех человек, так ее участниками еще и стали украинские военнослужащие. Одна из бронированных машин колонны, что организовано двигалась по трассе, была сбита на обочину и перевернулась вверх колесами.

Больше деталей сообщили в пресс-службе полиции Львовской области, передает "Телеграф". Также в сети уже появилось видео столкновения автомобилей, которое действительно впечатляет.

Коротко о главном: ДТП случилось в городе Броды, через который проходит трасса "Киев-Чоп". Именно на одном из отрезков этой дороги и произошла смертельная авария. За рулем легкового "Фольксвагена", который и стал виновником трагедии, находилась женщина. Несмотря на серьезные травмы при повреждении, она и еще трое пассажиров (двое из них несовершеннолетние — дети 4 и 6 лет) остались в живых. Еще четверо людей, которые были в авто, включая семилетнего мальчика, к сожалению, от полученных увечий погибли на месте.

Вот во что превратился легковой "Фольксваген"

На месте долгое время работали спасатели

Водитель военного броневика, несмотря на то, что его транспортное средство перевернулось на крышу, не пострадал.

Скорость столкновения была столь большой, что военный автомобиль просто перевернуло

Машины вынесло на обочину

Колонна военных машин двигалась согласно всем правилам — имея автомобиль сопровождения, включив сигнальные огни и развив вполне дозволенную скорость. По какой причине водительница решила "проскочить" между броневиками, неизвестно.

Люди в сети очень недовольны таким лихачеством на дорогах, а больше всего жалеют пострадавших деток.

Отметим, что за данным перекрестком в Бродах давно закрепилась дурная слава — здесь произошло уже не одно смертельное ДТП, однако особого внимания урегулированию движения здесь власти так и не уделяют.

Броды на трассе Киев-Чоп

Напомним, что накануне в Киеве произошло ДТП с участием кортежа президента Владимира Зеленского. Несмотря на то, что машину с политиком тоже "зацепило", он остался невредимым. Однако некоторые украинцы заметили несколько подозрительных моментов, которые могут указывать даже на покушение.

Позже члены команды президента поделились новыми деталями дорожно-транспортного инцидента — оказалось, что водитель-виновник аварии находился под веществами.