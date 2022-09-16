"Куда летела?!" Видео момента смертельного ДТП с военными на Львовщине поразило украинцев
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Водительница легковушки надеялась проскочить между машинами в колонне, но скорости не хватило
Резонансное дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано накануне вечером во Львовской области. Мало того, что авария унесла жизни минимум четырех человек, так ее участниками еще и стали украинские военнослужащие. Одна из бронированных машин колонны, что организовано двигалась по трассе, была сбита на обочину и перевернулась вверх колесами.
Больше деталей сообщили в пресс-службе полиции Львовской области, передает "Телеграф". Также в сети уже появилось видео столкновения автомобилей, которое действительно впечатляет.
Коротко о главном: ДТП случилось в городе Броды, через который проходит трасса "Киев-Чоп". Именно на одном из отрезков этой дороги и произошла смертельная авария. За рулем легкового "Фольксвагена", который и стал виновником трагедии, находилась женщина. Несмотря на серьезные травмы при повреждении, она и еще трое пассажиров (двое из них несовершеннолетние — дети 4 и 6 лет) остались в живых. Еще четверо людей, которые были в авто, включая семилетнего мальчика, к сожалению, от полученных увечий погибли на месте.
Водитель военного броневика, несмотря на то, что его транспортное средство перевернулось на крышу, не пострадал.
Колонна военных машин двигалась согласно всем правилам — имея автомобиль сопровождения, включив сигнальные огни и развив вполне дозволенную скорость. По какой причине водительница решила "проскочить" между броневиками, неизвестно.
Люди в сети очень недовольны таким лихачеством на дорогах, а больше всего жалеют пострадавших деток.
Отметим, что за данным перекрестком в Бродах давно закрепилась дурная слава — здесь произошло уже не одно смертельное ДТП, однако особого внимания урегулированию движения здесь власти так и не уделяют.
Напомним, что накануне в Киеве произошло ДТП с участием кортежа президента Владимира Зеленского. Несмотря на то, что машину с политиком тоже "зацепило", он остался невредимым. Однако некоторые украинцы заметили несколько подозрительных моментов, которые могут указывать даже на покушение.
Позже члены команды президента поделились новыми деталями дорожно-транспортного инцидента — оказалось, что водитель-виновник аварии находился под веществами.