В Киеве пьяный водитель с боеприпасами в авто спровоцировал аварию и попался копам (фото)

Мужчина перевозил в автомобиле боевые гранаты и патроны

В Киеве вечером в субботу, 24 сентября, пьяный водитель спровоцировал незначительное ДТП, однако при обыске в его автомобиле обнаружили боеприпасы. По словам виновника аварии, арсенал он "собирал" на деоккупированной территории Киевской области.

Об этом инциденте на собственной Facebook-странице сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"Киев, вечернее ДТП. Водитель в состоянии алкогольного опьянения. "Надул" на "Драгер" 2,10 промилле — это мы и раньше встречали часто. Но кроме всего, имел с собой небольшой арсенал: 2 боевые гранаты и патроны. Главное, что насобирал все, по его словам, на деоккупированной территории Киевской области. Несмотря на все запреты трогать, перевозить и разбирать опасные находки", — отметил он.

Теперь виновника ДТП ждет ответственность за совершенное аварии и нетрезвое состояние за рулем, а также за хранение и перевозку боеприпасов.

Украинцев призывают в случае обнаружения опасных вещей звонить по телефону на линию 102 или 101, или сообщать в мобильном приложении "MineFree".

Напомним, что несколькими днями ранее в результате ДТП во Львовской области погибла молодая женщина. Водителю грозит ответственность в виде заключения сроком от 3 до 8 лет с запретом управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

Также мы писали, что 65-летнему водителю Львовщины, который в смертельной аварии убил ребенка, удалось избежать тюремного заключения.