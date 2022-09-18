Водієві "світить" вісім років ув’язнення: у смертельній ДТП у Львівській області загинула молода жінка

Трагедія сталася незадовго до півночі

Після резонансної ДТП з автомобілем військових у Львівській області сталася нова аварія зі смертельними наслідками.

Про неї розповіли у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області.

Повідомляється, що 16 вересня близько 23.30 на автодорозі "Київ-Чоп" поблизу села Чишки Львівського району 24-річний водій автомобіля Mitsubishi Lancer здійснив наїзд на свою однолітку, 24-річну мешканку Винників.

На місці ДТП

Від одержаних травм жінка померла на місці події.

За фактом смерті слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Стаття передбачає,що водія Mitsubishi Lancer, жителя міста Кам’янка-Бузька, можуть відправити за грати на строк від 3 до 8 років із забороною керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Нагадаємо, що 12 вересня у тій же Львівській області водій Mercedes убив дитину, але в’язниці уникнув.