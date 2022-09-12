На Львівщині водій Mercedes вбив дитину, але в`язниці уникнув

Водій сплатив родині загиблої дівчинки моральну шкоду у сумі 90 тисяч гривень

У Львівській області засудили 65-річного водія, котрий вчинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду на одній з автодоріг у селищі Нагуєвичі. За підсумком слідства щодо аварії, в якій смертельних травм зазнала 11-річна дитина, суд прийняв рішення обрати для винуватця міру запобіжного заходу у вигляді трьох років іспитового терміну.

Як у понеділок, 12 вересня, повідомило видання zaxid.net, ДТП, в якій житель міста Дрогобич, перебуваючи за кермом свого автомобіля Mercedes-Benz, вчинив наїзд на 11-річну вінничанку, трапилася вранці 18 червня. Від отриманих травм дитина, котра у момент наїзду йшла узбіччям дороги, померла миттєво. Реанімувати дівчинку медикам "швидкої" по прибуттю, на жаль, вже не вдалося.

Смертельна ДТП у Львівській області

Також зазначається, що під час судового засідання, пенсіонер свою провину заперечувати не став. За його словами, того дня він якраз повертався з роботи і раптово помітив на дорозі дітей. Намагаючись об'їхати малечу, він допустив наїзд на дівчинку, яку не помітив.

Суд стягнув з винуватця смертельної ДТП 90 тисяч гривень як моральну шкоду родині загиблої, проте від відбування покарання чоловіка звільнили, обмежившись лише іспитовим терміном на три роки, попри те, що суддя Дрогобицького районного суду все ж визнав керманича Mercedes винним у рамках частини 2-ї статті 286 Кримінального кодексу України і призначив йому п'ять років позбавлення волі.

Крім того, чоловіка зобов'язали сплатити 17,5 тисяч гривень та залишили за ним можливість оскаржити вирок в апеляційному суді.

Раніше "Телеграф" повідомляв, на Черкащині у моторошній потрійній ДТП, яка трапилася через невдалий обгін легковушкою великогабаритної вантажівки, загинули двоє людей.