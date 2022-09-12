Во Львовской области водитель Mercedes убил ребенка, но тюрьмы избежал

Водитель уплатил семье погибшей девочки моральный ущерб в сумме 90 тысяч гривен

Во Львовской области осудили 65-летнего водителя, совершившего смертельное дорожно-транспортное происшествие на одной из автодорог в поселке Нагуевичи. По итогу следствия касаемо аварии, в которой смертельные травмы получил 11-летний ребенок, суд принял решение избрать для виновника меру пресечения в виде трех лет испытательного срока.

Как в понедельник, 12 сентября, сообщило издание zaxid.net, ДТП, в котором житель города Дрогобыч, находясь за рулем своего автомобиля Mercedes-Benz, совершил наезд на 11-летнюю винничанку, произошло утром 18 июня. От полученных травм ребенок, в момент наезда шедший по обочине дороги, умер мгновенно. Реанимировать девочку медикам "скорой" по прибытию, к сожалению, уже не удалось.

Смертельное ДТП во Львовской области

Также отмечается, что во время судебного заседания пенсионер свою вину возражать не стал. По его словам, в тот день он как раз возвращался с работы и вдруг заметил на дороге детей. Пытаясь объехать малышей, он допустил наезд на девочку, которую не заметил.

Суд взыскал с виновника смертельного ДТП 90 тысяч гривен как моральный ущерб семье погибшей, однако от отбывания наказания мужчину освободили, ограничившись лишь испытательным сроком на три года, несмотря на то, что судья Дрогобычского районного суда все же признал водителя Mercedes виновным в рамках части 2-й статьи 286 Уголовного кодекса Украины и назначил ему пять лет лишения свободы.

Кроме того, мужчину обязали заплатить 17,5 тысячи гривен и оставили за ним возможность обжаловать приговор в апелляционном суде.

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