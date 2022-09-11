В Черкасской области в тройном ДТП погибли два человека: легковушка неудачно обгоняла грузовики (фото)

Водители скончались в стенах больницы в результате полученных во время аварии травм

В Черкасской области накануне произошла масштабная тройная автокатастрофа — в результате столкновения двух грузовиков и легковушки погибли два человека. А все потому, что водитель легковушки пошел на обгон одного из грузовиков.

Как сообщили в полиции Черкасской области, ДТП произошло около 9 утра 10 сентября на 227 километре трассы сообщением "Киев-Знаменка". Два грузовика и легковушка столкнулись возле села Ребедайловка.

Правоохранители установили, что 38-летний водитель легковушки Hyundai пошел на обгон грузовика MAN и столкнулся с грузовиком Scania, которым управлял 23-летний водитель. После столкновения произошло еще и столкновение с автомобилем MAN, в результате чего один грузовик и легковой автомобиль оказались в кювете.

Масштабная автокатастрофа обернулась непоправимыми последствиями — 34-летний водитель MAN и 38-летний водитель Hyundai получили тяжелые травмы, в результате которых скончались в больнице.

Правоохранители по факту аварии внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

В Черкасской области столкнулись 2 грузовика и легковушка

Один из грузовиков оказался в кювете

Водитель грузового автомобиля получил тяжелые травмы

Также в аварии погиб водитель легковушки, который пошел на обгон грузовика

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Хмельницкой области в ДТП погиб 10-летний мальчик, отец которого не справился с управлением минитрактором, которым перевозил урожай картофеля.