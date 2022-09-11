Смертельное ДТП под Хмельницким: отец убил 10-летнего сына, не справившись с управлением минитрактором

Также пострадали еще два человека

После скандала с бывшим зэком-педофилом в Хмельницкой области произошло еще одно из ряда вон выходящее событие: в ДТП погиб десятилетний мальчик.

О печальном происшествии рассказали в областном управлении Нацполиции.

Согласно информации правоохранителей, дорожно-транспортное происшествие произошло в Виньковецкой территориальной громаде.

Полицейские выяснили, что 50-летний местный житель перевозил на минитракторе с прицепом урожай картофеля и, вероятно, решил взять с собой еще и пассажиров, в числе которых был его родной сын.

Во время съезда с горы груженый картофелем прицеп "повело" и тракторист наехал на отбойник.

В результате этого сам он получил серьезные травмы и в тяжелом состоянии был госпитализирован в нейрохирургическое отделение Хмельницкой областной больницы. А его сын, к сожалению, от полученных травм погиб на месте происшествия. Еще двум пассажирам 47 и 42 лет была оказана медицинская помощь без госпитализации.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, что в другом смертельном ДТП, под Одессой также пострадали родственники: под Одессой при столкновении автомобилей погибли отец и дочь.