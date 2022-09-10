Насиловал, несмотря на просьбы ребенка: в Хмельницком на 13 лет отправили за решетку жестокого педофила

Негодяй воспользовался нарушением у мальчика интеллектуального развития

В городе Хмельницкий, где недавно была раскрыта сеть коррупционеров, произошел еще один криминальный инцидент: 35-летний мужчина изнасиловал малолетнего мальчика.

За свой непотребный поступок негодяй получил 13 с половиной лет тюрьмы, сообщили в Хмельницкой областной прокуратуры.

Отмечается, что в феврале текущего года неоднократно судимый 35-летний сожитель матери мальчика воспользовался нарушением у ребенка интеллектуального развития, и изнасиловал его.

Подлец не прекращал своих гадких дел и в дальнейшем, даже несмотря на просьбы ребенка.

В ходе следствия и судебного разбирательства обвиняемый своей вины не признал, однако на основании собранных и предоставленных в суд доказательств стороной обвинения полностью доказана виновность лица в суде первой инстанции.

Обвиняемый не согласился с принятым решением и обжаловал приговор в апелляции.

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы осужденного Хмельницким апелляционным судом оставлен без изменений приговор суда первой инстанции, которым к 13 годам 6 месяцам лишения свободы он осужден за изнасилование малолетнего мальчика (ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины).

Ранее "Телеграф" рассказывал о другом вопиющем случае издевательства над детьми: на Волыни отец напился и трижды изнасиловал свою дочь.