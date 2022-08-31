Десятки чиновників по всій Україні: СБУ накрила масштабну корупційну мережу в ДСНС

Корупціонери не замислювалися про життя простих українців навіть під час війни

У період масштабного вторгнення росії в Україну, коли багато рятувальників ризикують своїм життям, ліквідуючи наслідки обстрілів і розбираючи завали, чимало представників адміністрації державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) заплямували честь мундира корупцією. Принаймні саме таке звинувачення топовим чиновникам Служби в одинадцяти областях України висувають співробітники СБУ.

Більше деталей повідомив речник відомства Артем Дехтяренко. Він наголосив, що правоохоронці змогли розкрити масштабну корупційну схему, через яку життя тисяч українських громадян опинилися в небезпеці.

Попри її обсяг, схема була дуже простою — представники ДСНС пропонували керівникам різних компаній, а також великих торгових центрів "купити" прискорення для оформлення різних дозвільних документів. Здебільшого вони стосувалися дозволів на ведення підприємницької діяльності. Сюди також входили узгодження планів евакуації населення з певних будівель за надзвичайних ситуацій, у тому числі аварії. Цікаво, що у переліку об’єктів — не лише магазини чи ТЦ, а навіть автозаправні станції.

"За отриманий хабар чиновники ДСНС не здійснювали фактичну перевірку пожежної безпеки у громадських місцях, частина з яких виявилася нездатною забезпечити цивільну оборону громадян у момент надзвичайних ситуацій. Зокрема, під час ліквідації наслідків російських обстрілів. Таким чином, вони ставили під загрозу життя та здоров’я громадян України", — зазначили у пресслужбі СБУ.

У відео є уривок записів розмов корупціонерів

Слід зазначити, що схема "працювала" по всій країні. Перевірки були проведені на Дніпропетровщині, Харківщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Рівненщині, Львівщині, Чернігівщині, Волині, а також у Запорізькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях. При цьому до корупції були причетні не лише рятувальники, а й інші держустанови.

Щомісяця від таких операцій підозрювані отримували понад 10 млн гривень. Проводиться додаткова перевірка, шість учасників корупційної схеми вже отримали свої підозри згідно з двома статтями УКУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що СБУ провела перевірки щодо ймовірного розкрадання гуманітарної допомоги. Слідчі працювали одразу у двох областях України.