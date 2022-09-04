Смертельное ДТП под Одессой: при столкновении автомобилей погибли отец и дочь

Мать и сын семейства попали в больницу с травмами разной степени тяжести

Вчера, 3 сентября, в Одесской области празднование дня рождения областного центра было омрачено смертельным ДТП, которое произошло на 51 км трассы Одесса-Рени.

О трагедии рассказали в Главном управлении национальной полиции в Одесской области.

ДТП на трассе Одесса - Рени

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля Daewoo не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania.

В результате столкновения погибли 37-летний водитель легковушки и его 15-летняя дочь. Другие пассажиры – 37-летняя жена и 12-летний сын – сейчас в больнице с травмами разной степени тяжести. 32-летний водитель грузовика не пострадал.

ДТП на трассе Одесса - Рени

На месте происшествия работают сотрудники полиции, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, что вчера произошел еще один инцидент со смертельным исходом: во Львове местный житель лишил жизни приезжего из Закарпатья.