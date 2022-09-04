Смертельное ДТП под Одессой: при столкновении автомобилей погибли отец и дочь
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Мать и сын семейства попали в больницу с травмами разной степени тяжести
Вчера, 3 сентября, в Одесской области празднование дня рождения областного центра было омрачено смертельным ДТП, которое произошло на 51 км трассы Одесса-Рени.
О трагедии рассказали в Главном управлении национальной полиции в Одесской области.
По предварительной информации, водитель легкового автомобиля Daewoo не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania.
В результате столкновения погибли 37-летний водитель легковушки и его 15-летняя дочь. Другие пассажиры – 37-летняя жена и 12-летний сын – сейчас в больнице с травмами разной степени тяжести. 32-летний водитель грузовика не пострадал.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Напомним, что вчера произошел еще один инцидент со смертельным исходом: во Львове местный житель лишил жизни приезжего из Закарпатья.