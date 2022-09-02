"Перевод есть?": Труханов припугнул россиян "одесским" жаргоном, но разозлил и украинцев (видео)

Часть украинцев разозлилась из-за креативности одесского мэра — он использовал "говор", которым пользовались в украинофобском сериале "Ликвидация"

В пятницу, 2 сентября, южная красотка Одесса празднует свой 228 день рождения. Жителей города и других украинцев, любящих этот город до беспамятства, поздравил с важной датой и мэр Одессы Геннадий Труханов, недавно раскритикованный за свою позицию насчет войны. Свое обращение он записал на украинском языке, но все равно успел попасть в скандал. По словам чиновника, часть его речи состояла из "одесского говора", однако пользователи сети успели усмотреть в этом "зраду".

Больше деталей о ситуации разузнал "Телеграф", проанализировал (и, честно признаемся, около десяти раз для лучшего понимания прослушав) поздравление Труханова. Добавим, что первым внимание общества на некоторые нюансы обращения одесского мэра обратил внимание активист Сергей Стерненко.

Помимо стандартных "од любви" Одессе, которые та, несомненно, заслуживает, Труханов вспомнил в своем выступлении и о нынешней войне. Он подчеркнул, что многие одесситы, как и жители других украинских регионов, пошли на фронт, защищая целостность, единство государства, а также волю, которая "всегда была нашей высокой ценностью".

При этом одесский чиновник упомянул, что часть "поклонников Одессы" почему-то решила, что может прибрать этот город к своим рукам. Именно к ним он и обратился, как сам объяснил, на "одесском языке", который больше по звучанию схож на "блатную феню".

"Скеккайте, круглосуточные удиеты, мигишенские фуцины. Среди здесь вас ждет только бедина мама, известная своей отзывчивостью. Страшите нас голым тухесом до полного кадухеса? Или так дико затошнило на нервы, шо вам пишут прогулы на кладбище?" — заявил Геннадий Труханов, сидя на всем известной Потемкинской лестнице.

Некоторым украинцам вполне зашло подобное поздравление, ведь они не увидели в нем ничего криминального. По крайней мере, на Facebook-странице Труханова сплошь и рядом одна радость и поздравления.

А вот уже упомянутый Сергей Стерненко утверждает, что для своего обращения к оккупантам Труханов использовал говор, который был представлен в российском и крайне украинофобском сериале "Ликвидация". Впрочем, подобное уточнение лишь еще больше разозлило украинцев, которые в целом не поняли необходимости использовать подобный "блатняк" в официальном поздравлении.

Напомним, что Труханов буквально накануне Дня города был вынужден оправдываться за свое интервью, в котором рассуждал о необходимости сесть за стол переговоров с путиным.