Смертельна ДТП під Одесою: під час зіткнення автомобілів загинули батько та дочка

Мати та син сімейства потрапили до лікарні з травмами різного ступеня важкості

Вчора, 3 вересня, на Одещині святкування дня народження обласного центру було затьмарено смертельною ДТП, яка сталася на 51 км траси Одеса-Рені.

Про трагедію розповіли у Головному управлінні національної поліції на Одещині.

ДТП на трасі Одеса — Рені

За попередньою інформацією, водій легкового автомобіля Daewoo не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою Scania.

Внаслідок зіткнення загинули 37-річний водій легковика та його 15-річна донька. Інші пасажири – 37-річна дружина та 12-річний син – зараз у лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. 32-річний водій вантажівки не постраждав.

ДТП на трасі Одеса — Рені

На місці події працюють співробітники поліції, вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, що вчора стався ще один інцидент зі смертельними наслідками: у Львові місцевий житель позбавив життя приїжджого із Закарпаття.