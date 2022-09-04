Смертельна ДТП під Одесою: під час зіткнення автомобілів загинули батько та дочка
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Мати та син сімейства потрапили до лікарні з травмами різного ступеня важкості
Вчора, 3 вересня, на Одещині святкування дня народження обласного центру було затьмарено смертельною ДТП, яка сталася на 51 км траси Одеса-Рені.
Про трагедію розповіли у Головному управлінні національної поліції на Одещині.
За попередньою інформацією, водій легкового автомобіля Daewoo не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою Scania.
Внаслідок зіткнення загинули 37-річний водій легковика та його 15-річна донька. Інші пасажири – 37-річна дружина та 12-річний син – зараз у лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. 32-річний водій вантажівки не постраждав.
На місці події працюють співробітники поліції, вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Нагадаємо, що вчора стався ще один інцидент зі смертельними наслідками: у Львові місцевий житель позбавив життя приїжджого із Закарпаття.