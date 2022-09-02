"Переклад є?: Труханов настрахав росіян "одеським" жаргоном, але розізлив і українців (відео)

Частина українців розлютилася через креативність одеського мера — він використав "говірку", якою користувалися в українофобському серіалі "Ліквідація"

У п’ятницю, 2 вересня, південна красуня Одеса святкує свій 228 день народження. Жителів міста та інших українців, які люблять це місто до безпам’ятства, привітав із важливою датою і мер Одеси Геннадій Труханов, якого нещодавно розкритикували за позицію щодо війни. Своє звернення він записав українською мовою, але все одно встиг втрапити до скандалу. За словами чиновника, частина його промови складалася з "одеської говірки", проте користувачі мережі встигли побачити в цьому "зраду".

Більше деталей про ситуацію дізнався "Телеграф", проаналізував (і, чесно зізнаємось, близько десяти разів для кращого розуміння прослухавши) привітання Труханова. Додамо, що першим увагу суспільства на деякі нюанси звернення одеського мера звернув на себе увагу активіст Сергій Стерненко.

Крім стандартних "од любові" Одесі, на які та, безсумнівно, заслуговує, Труханов згадав у своєму виступі і про нинішню війну. Він наголосив, що чимало одеситів, як і жителі інших українських регіонів, пішли на фронт, захищаючи цілісність, єдність держави, а також волю, яка "завжди була нашою високою цінністю".

При цьому одеський чиновник згадав, що частина прихильників Одеси чомусь вирішила, що може прибрати це місто до своїх рук. Саме до них він і звернувся, як сам пояснив, "одеською мовою", яка за звучанням виявилася більш схожою на "блатну феню".

"Скеккайте, цілодобові удієти, мигішенські фуцини. Серед тут на вас чекає тільки бідина мама, відома своєю чуйністю. Страшіте нас голим тухесом до повного кадухесу? Чи так дико занудило на нерви, шо вам пишуть прогули на цвинтарі?" — заявив Геннадій Труханов, сидячи на всіх відомих Потьомкінських сходах.

Деяким українцям цілком зайшло подібне привітання, адже вони не побачили у ньому нічого кримінального. Принаймні, на Facebook-сторінці Труханова часто-густо одна радість і привітання.

А ось уже згаданий Сергій Стерненко стверджує, що для свого звернення до окупантів Труханов використав говірку, котра була представлена в російському та вкрай українофобському серіалі "Ліквідація". Втім, подібне уточнення лише ще більше розлютило українців, які загалом не зрозуміли необхідності використовувати подібний "блатняк" в офіційному привітанні.

Нагадаємо, що Труханов буквально напередодні Дня міста був змушений виправдовуватися за своє інтерв’ю, в якому міркував про необхідність сісти за стіл переговорів із путіним.