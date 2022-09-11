Смертельна ДТП під Хмельницьким: батько вбив 10-річного сина, не впоравшись із керуванням мінітрактором

Також постраждали ще двоє людей

Після скандалу з колишнім зеком-педофілом у Хмельницькій області сталася ще одна надзвичайна подія: в ДТП загинув десятирічний хлопчик.

Про сумну подію розповіли в обласному управлінні Нацполіції.

За інформацією правоохоронців, дорожньо-транспортна пригода сталася у Віньковецькій територіальній громаді.

Поліцейські з’ясували, що 50-річний місцевий житель перевозив на мінітракторі з причепом урожай картоплі і, ймовірно, вирішив узяти із собою ще й пасажирів, серед яких був його рідний син.

Під час з’їзду з гори завантажений картоплею причіп "повело" і тракторист наїхав на відбійник.

Внаслідок цього сам він отримав серйозні травми і у тяжкому стані був госпіталізований до нейрохірургічного відділення Хмельницької обласної лікарні. А його син, на жаль, від одержаних травм загинув на місці події. Ще двом пасажирам 47 та 42 років було надано медичну допомогу без госпіталізації.

За цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами) ККУ та встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, що в іншій смертельній ДТП, під Одесою також постраждали родичі: під Одесою під час зіткнення автомобілів загинули батько та дочка.