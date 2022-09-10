Гвалтував, незважаючи на прохання дитини: у Хмельницькому на 13 років відправили за ґрати жорстокого педофіла

Негідник скористався порушенням у хлопчика інтелектуального розвитку

У місті Хмельницькому, де нещодавно було розкрито мережу корупціонерів, стався ще один кримінальний інцидент: 35-річний чоловік зґвалтував малолітнього хлопчика.

За свій непотребний вчинок негідник отримав 13 з половиною років ув’язнення, повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі.

Зазначається, що у лютому поточного року неодноразово засуджений 35-річний співмешканець матері хлопчика скористався порушенням у дитини інтелектуального розвитку, і зґвалтував її.

Негідник не припиняв своїх гидких справ і надалі, навіть незважаючи на прохання дитини.

У ході слідства та судового розгляду обвинувачений своєї провини не визнав, однак на підставі зібраних та наданих до суду доказів стороною обвинувачення повністю доведено винність особи у суді першої інстанції.

Обвинувачений не погодився з ухваленим рішенням та оскаржив вирок в апеляції.

За наслідками розгляду апеляційної скарги засудженого Хмельницьким апеляційним судом залишено без змін вирок суду першої інстанції, яким до 13 років 6 місяців позбавлення волі його засуджено за зґвалтування малолітнього хлопчика (ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України).

Раніше "Телеграф" розповідав про інший кричущий випадок знущання з дітей: на Волині батько напився і тричі зґвалтував свою дочку.