Гвалтував, незважаючи на прохання дитини: у Хмельницькому на 13 років відправили за ґрати жорстокого педофіла
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Негідник скористався порушенням у хлопчика інтелектуального розвитку
У місті Хмельницькому, де нещодавно було розкрито мережу корупціонерів, стався ще один кримінальний інцидент: 35-річний чоловік зґвалтував малолітнього хлопчика.
За свій непотребний вчинок негідник отримав 13 з половиною років ув’язнення, повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі.
Зазначається, що у лютому поточного року неодноразово засуджений 35-річний співмешканець матері хлопчика скористався порушенням у дитини інтелектуального розвитку, і зґвалтував її.
Негідник не припиняв своїх гидких справ і надалі, навіть незважаючи на прохання дитини.
У ході слідства та судового розгляду обвинувачений своєї провини не визнав, однак на підставі зібраних та наданих до суду доказів стороною обвинувачення повністю доведено винність особи у суді першої інстанції.
Обвинувачений не погодився з ухваленим рішенням та оскаржив вирок в апеляції.
За наслідками розгляду апеляційної скарги засудженого Хмельницьким апеляційним судом залишено без змін вирок суду першої інстанції, яким до 13 років 6 місяців позбавлення волі його засуджено за зґвалтування малолітнього хлопчика (ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України).
Раніше "Телеграф" розповідав про інший кричущий випадок знущання з дітей: на Волині батько напився і тричі зґвалтував свою дочку.