Водителю "светит" восемь лет тюрьмы: в смертельном ДТП во Львовской области погибла молодая женщина

Трагедия произошла незадолго до полуночи

После резонансного ДТП с автомобилем военных во Львовской области произошла новая авария со смертельным исходом.

О ней рассказали в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области.

Сообщается, что 16 сентября около 23.30 на автодороге "Киев-Чоп" вблизи села Чишки Львовского района 24-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer совершил наезд на свою сверстницу, 24-летнюю жительницу Винников.

От полученных женщина скончалась на месте происшествия.

На месте ДТП

По факту смерти следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Статья предусматривает, что водителя Mitsubishi Lancer, жителя города Каменка-Бугская, могут отправить за решетку на срок от 3 до 8 лет с запретом управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

Напомним, что 12 сентября во все той же Львовской области водитель Mercedes убил ребенка, но тюрьмы избежал.