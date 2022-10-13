Не проскочив: у центрі Дніпра сталася епічна ДТП із трамваєм (відео моменту)

Про постраждалих поки нічого невідомо

У четвер, 13 жовтня, у Дніпрі сталася досить безглузда дорожня аварія. На проспекті Яворницького водій легкового автомобіля забарився і невчасно вирішив зробити швидкий розворот. Однак його швидко "загальмував" трамвай, що проїжджав за всіма правилами, внаслідок чого і сталося зіткнення.

Моментом ДТП поділилися в новинному Telegram-каналі "Дніпро Оперативний". Особливих подробиць аварії немає, цілком можливо, що інцидент обійшовся без постраждалих.

Зазначимо, що при цьому удар трамваю припав саме на водійську сторону автомобіля, хоча, судячи з відеозапису, це фактично стало лише "доторком".

Аварію справді можна назвати епічною, адже людина, яка знаходиться за кермом легковика, дуже довго роздумувала, перш ніж почати повертати. При цьому не помітити наближення трамваю було практично неможливо.

Слід додати, що інцидент стався перед поворотом на площу Свободи, добре знайому мешканцям та гостям Дніпра.

Район, де сталася ДТП у Дніпрі

Раніше "Телеграф" повідомляв подробиці серйозної ДТП у Львівській області, під час якої постраждали одразу шестеро людей.

Також ми писали про смертельну транспортну аварію під Ужгородом. Сила зіткнення автомобілів була настільки великою, що машини сплющились.