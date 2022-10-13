Не проскочил: в центре Днепра произошло эпическое ДТП с трамваем (видео момента)

О пострадавших пока ничего неизвестно

В четверг, 13 октября, в Днепре произошла весьма нелепая дорожная авария. На проспекте Яворницкого водитель легкового автомобиля замешкался и решил сделать быстрый разворот. Однако его быстро "затормозил" проезжающих по всех правилах трамвай, в результате чего и произошло столкновение.

Моментом самого ДТП поделились в новостном Telegram-канале "Днепр Оперативный". Особых подробностей аварии нет, вполне вероятно, что инцидент обошелся без пострадавших.

Отметим, что при этом удар трамвая пришелся именно на водительскую сторону автомобиля, хотя, судя по видеозаписи, это и произошло лишь "по касательной".

Аварию действительно можно назвать эпичной, ведь находящийся за рулем легковушки человек очень долго раздумывал, прежде чем начать поворачивать. При этом не заметить приближение трамвая было практически невозможно.

Следует добавить, что инцидент произошел перед поворотом на площадь Свободы, хорошо знакомую жителям и гостям Днепра.

Район, где произошло ДТП в Днепре

Ранее "Телеграф" сообщал подробности серьезного ДТП во Львовской области, во время которого пострадало сразу шесть человек.

Также мы писали о смертельной транспортной аварии под Ужгородом. Сила столкновения автомобилей была настолько большой, что машины сплющились.