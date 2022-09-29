Под Одессой автобус с людьми влетел в фуру, много пострадавших (видео)

Виновника аварии будут устанавливать правоохранительные органы

В четверг, 29 сентября, на одной из автодорог Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса ОПЗ и крупногабаритной фуры. По предварительным сведениям, в результате аварии травмы получили 12 человек.

Город Южный Одесской области на карте

Информация о ДТП распространяется в местных телеграмм-каналах. Как рассказывают очевидцы, транспортные средства столкнулись недалеко от городка Южный в момент, когда водитель грузового автомобиля совершал поворот, не убедившись в безопасности своих действий. Однако подлинную причину аварии впоследствии установят правоохранители.

Также отмечается, что пассажирский автобус ОПЗ (Одесского припортового завода) вез людей на работу.

Согласно предварительным данным, мощный удар пришелся как раз на боковую часть маршрутки. В результате автопроисшествия 12 пассажиров получили травмы разной степени тяжести.

На месте происшествия работали представители всех экстренных служб. Медики "скорой" госпитализировали пострадавших в больницу, а правоохранители приступили к расследованию, чтобы установить причины, обстоятельства, а также виновников ДТП.

Ранее "Телеграф" также сообщал, как неподалеку от областного центра Львовской области пассажирский автобус протаранил легковой автомобиль. В результате аварии травмы получили шесть человек, среди которых были и дети.