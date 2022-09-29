Під Одесою автобус із людьми влетів у фуру, багато постраждалих (відео)

Винуватця аварії встановлюватимуть правоохоронні органи

У четвер, 29 вересня, на одній з автодоріг Одеської області трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі пасажирського автобуса ОПЗ та великогабаритної фури. За попередніми відомостями, в результаті аварії травм зазнали 12 людей.

Місто Южне Одеської області на карті

Інформація про ДТП шириться у місцевих телеграм-каналах. Як розповідають очевидці, транспортні засоби зіштовхнулися неподалік містечка Южного у момент, коли водій вантажного автомобіля здійснював поворот, не переконавшись у безпечності своїх дій. Проте достеменну причину аварії згодом встановлять правоохоронці.

Також зазначається, що пасажирський автобус ОПЗ (Одеського припортового заводу) віз людей на роботу.

Згідно з попередніми даними, потужний удар прийшовся якраз на бокову частину маршрутки. В результаті автопригоди 12 пасажирів отримали травми різного ступеню тяжкості.

На місці події працювали представники усіх екстрених служб. Медики "швидкої" госпіталізували постраждалих до лікарні, а правоохоронці розпочали розслідування, аби встановити причини, обставини, а також винуватців ДТП.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, як неподалік обласного центра Львівської області пасажирський автобус протаранив легкове авто. В результаті аварії травм зазнали шестеро осіб, серед яких були й діти.