Авто сплющились: под Ужгородом случилось смертельное лобовое ДТП (фото)

Тело погибшего пришлось деблокировать из изуродованного авто

Возле областного центра Закарпатской области произошла жуткая авария, в результате которой травмы получили два водителя. Один из них смертельные.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в области, информация о ДТП, которая произошла на объездном городе Ужгород, поступила на спецлинию спасателей 5 октября около 17 часов вечера.

По прибытии по вызову было установлено, что водитель автомобиля марки Daewoo Lanos не смог справиться с управлением, в результате чего столкнулся с транспортным средством Volkswagen Passat. Из-за мощного удара первый водитель получил травмы, оказавшиеся несовместимыми с жизнью, и погиб.

Тело погибшего чрезвычайным работникам пришлось разблокировать с изуродованным авто. Что касается второго кормчего, то, несмотря на ряд травм, ему все же удалось самостоятельно выбраться из машины. Медики "скорой" госпитализировали его в центральную больницу областного центра.

Правоохранительные органы выясняют подробные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Тернопольской области произошла жуткая авария, в результате которой погибли три человека.

Также напомним, как в столице нетрезвый водитель спровоцировал ДТП с пострадавшими.