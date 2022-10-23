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Потяг протягнув авто на кілометр: на переїзді під Львовом сталася смертельна аварія (фото)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Під Львовом потяг протаранив легковик, вижити пощастило не всім Новина оновлена 23 жовтня 2022, 09:25
Під Львовом потяг протаранив легковик, вижити пощастило не всім

Тіла з машини довелося діставати рятувальникам за допомогою спецінструментів

У ніч на неділю, 23 жовтня, на переїзді неподалік Львова сталося зіткнення поїзда та легкового автомобіля, внаслідок чого загинуло двоє людей.

Про це розповів голова "Варта1" Ігор Зінкевич.

Зазначається, що подія сталася незадовго до півночі на переїзді в районі Оброшино та Басівки.

ДТП Львів — на об’їзний потяг в’їхав у машину
Місце ДТП на переїзді під Львовом

Зазначається, що поїзд зіткнувся з автомобілем BMW на переїзді, при цьому поїзд рухався на такій швидкості, що протягнув легковик по коліях ще близько кілометра, і тільки потім зупинився.

Як видно по фото з місця подій, легковий автомобіль відновленню після такої ДТП вже не підлягає, його буквально зім’яло.

Внаслідок аварії двоє людей загинули, ще двоє постраждали — звільняти тіла з автомобіля довелося рятувальникам за допомогою спеціальних інструментів.

Інформація про стан постраждалих та обставини дорожньо-транспортної пригоди уточнюється.

ДТП на переїзді під Львовом – потяг протягнув авто
Ушкодження авто дуже серйозні
ДТП на переїзді під Львовом — потяг протягнув авто
Лише двом людям у салоні пощастило вижити

Як повідомляв "Телеграф", нещодавно інша страшна аварія сталася неподалік Кривого Рогу, — там зіткнулися три автомобілі, внаслідок чого загинула жінка і постраждали п’ятеро людей.

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#ДТП #Львів