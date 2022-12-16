Як не одне, так інше: у глибинці росії нова трагедія із загиблими (фото, відео)

Більшість жертв аварії довелося евакуювати за допомогою медичних гелікоптерів

Не встигли росіяни оговтатися від серії пожеж у Москві, як велике нещастя прийшло ще в один регіон країни — цього разу Хабаровський край. У Нанайському районі вночі перекинувся пасажирський автобус, яким перевозили вахтовиків з компанії "Амур мінералс". Повідомляється, що водій не зміг впоратися з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб буквально вилетів із траси та вирушив у кювет.

За інформацією росЗМІ, без жертв аварія не обійшлася. Згідно з останніми даними, загинуло 8 осіб, ще 23 отримали різні травми та поранення. Відомо, що росіян, які постраждали, спочатку везли на Малмизьке родовище, де вони працюють вахтовим методом.

Автобус вилетів у кювет за дев’ять кілометрів до повороту до села Троїцьке. За кермом був Олександр Жм’якін, який також постраждав під час надзвичайної ситуації. Він у важкому стані, отримав множинні переломи ребер.

Троїцьке Хабаровського краю на карті

Для евакуації більшості постраждалих рятувальникам знадобилися медичні гелікоптери. П’ятеро тяжко поранених росіян перебувають у лікарні, ще 14 людей – знаходяться на другому борту.

Автобус просто "ліг" на бік

Наразі правоохоронці проводять перевірку компанії, яка надала автобус та водія. Вже порушено кримінальну справу щодо можливого надання послуг, які не відповідають вимогам безпеки. Влада Хабаровського краю вже пообіцяла виплатити жертвам компенсації: постраждалим — по 500 тисяч рублів, сім’ям загиблих — по 1 мільйону.

Раніше "Телеграф" розповідав подробиці жахливої ДТП, що сталася на одній із трас Азербайджану. Величезна фура буквально розплющила мікроавтобус, який після зіткнення став схожим на звичайне легкове авто.

росія ж продовжує страждати від інших катастроф — Москву після чергової пожежі затопило, а в Барнаулі рятувальники намагалися врятувати від вогню місцевий завод.