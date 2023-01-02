Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком: на трассе Киев — Чоп произошло серьезное ДТП (фото)

В результате ДТП есть пострадавшие

В Житомирской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Пассажирский автобус врезался в стоящий на обочине грузовой автомобиль. На месте работают много медиков и спасателей.

Так, по данным Патрульной полиции Житомирской области, инцидент произошел 2 января на трассе Киев — Чоп в селе Броники. По предварительной информации, водитель пассажирского автобуса въехал в грузовик. В результате происшествия есть пострадавшие.

Правоохранители отметили, что на место событий уже прибыли медики и следователи, а патрульные занимаются обеспечением безопасности дорожного движения.

Тем временем в сети утверждают, что причиной аварии является то, что водитель автобуса заснул и врезался в припаркованную возле АЗС фуру.

"На месте работали много "скорых" и спасатели, несколько человек получили тяжелые травмы", — говорится в посте.

Позже появилась информация от правоохранителей, что в результате аварии погиб водитель автобуса. Две киевлянки и житомирянка, в возрасте от 22 до 53 лет получили ранения. Женщин доставили в медучреждение. После обследования от госпитализации они отказались.

Место происшествия

Напомним, ранее мы писали о том, что в Днепре женщина-водитель врезалась в несколько автомобилей полиции, а затем кружила на своей машине вокруг правоохранителей.

"Телеграф" также сообщал о страшном ДТП под Одессой, там автобус протаранил фуру, были жертвы.