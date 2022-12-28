В Китае произошло масштабное ДТП: на обледеневшем мосту столкнулись более 200 авто (фото, видео)

В результате есть пострадавшие и жертвы

В городе Чжэнчжоу китайской провинции Хэнань произошло масштабное ДТП с участием более 200 легковых автомобилей. Причиной серьезному дорожно-транспортному происшествия стал густой туман, ограничивающий видимость, и обледенелая дорога.

Инцидент произошел сегодня утром, 28 декабря, примерно в 7:46. Автомобили столкнулись в обоих направлениях на мосту Чжэнсинь через реку Хуанхэ. Об этом сообщается на сайте "Yahoo! News".

В сети опубликовали видео с места событий. На кадрах можно увидеть, что автомобили буквально наезжают друг на друга, скользя по обледеневшему мосту.

Отмечается, что местное пожарное управление немедленно направило на место происшествия 11 пожарных машин и 66 человек пожарно-спасательной службы, а также провело поисково-спасательные работы группами в соответствии с обстановкой на месте происшествия.

ДТП в Китае. Фото - CCTV

На данный момент известно, что в результате ДТП погиб 1 человек. Еще 11 человек были заблокированы в своих машинах. Им помогли спасатели.

ДТП в Китае. Фото - CCTV

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что из-за арктичного шторма в США и Канаде люди гибнут на улицах и в авто. В одном только штате Нью-Йорк непогода унесла жизни 28 человек.