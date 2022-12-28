У Китаї сталася масштабна ДТП: на зледенілому мосту зіткнулися понад 200 авто (фото, відео)

В результаті є постраждалі та жертви

У місті Чженчжоу китайської провінції Хенань сталася масштабна ДТП за участю понад 200 легкових автомобілів. Причиною серйозної дорожньо-транспортної пригоди став густий туман, що обмежує видимість, і зледеніла дорога.

Інцидент стався сьогодні вранці, 28 грудня, приблизно о 7:46. Автомобілі зіткнулися в обох напрямках на мосту Чженсінь через Хуанхе. Про це повідомляється на сайті "Yahoo! News".

У мережі опублікували відео з місця подій. На кадрах можна побачити, що автомобілі буквально наїжджають один на одного, ковзаючи по зледенілому мосту.

Зазначається, що місцеве пожежне управління негайно направило на місце події 11 пожежних машин та 66 осіб пожежно-рятувальної служби, а також провело пошуково-рятувальні роботи групами відповідно до ситуації на місці події.

ДТП у Китаї. Фото — CCTV

На цей час відомо, що внаслідок ДТП загинула 1 особа. Ще 11 людей було заблоковано у своїх машинах. Їм допомогли рятувальники.

ДТП у Китаї. Фото — CCTV

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що через арктичний шторм у США та Канаді люди гинуть на вулицях та в авто. В одному тільки штаті Нью-Йорк негода забрала життя 28 людей.