Хуртовина століття. Через арктичний шторм у США та Канаді люди гинуть на вулицях і в авто

В одному лише штаті Нью-Йорк негода забрала життя 28 осіб

У США та Канаді досі лютує потужний арктичний сніговий шторм, який почався на Різдво. Арктичний "вибух" занурив більшу частину США у холод і продовжував на вихідних бити по заходу та північному сходу країни рясними снігопадами та хуртовинами.

"Телеграф" вирішив розібратися, що зараз відбувається у постраждалих від негоди регіонах.

У штаті Нью-Йорк люди опинились у сніговій пастці

У штаті Нью-Йорк екстрені служби виявляли тіла в автомобілях і під сніговими заметами, а рятувальники їздили містом, шукаючи інших водіїв, живих чи мертвих, передає Sky News.

Президент США Джо Байден оголосив надзвичайну ситуацію в штаті. Губернатор Нью-Йорку Кеті Хочул наголосила на важливості залишатися вдома і триматися якомога далі від доріг. Згідно з прогнозом, шторм повертається, очікується ще до 30 см снігу. Вночі деякі міста на заході штату випало до метра снігу.

"Це хуртовина століття, війна зі стихією. Ще надто рано говорити, що це завершено", — сказала Хочул журналістам.

Згідно з прогнозом, шторм не закінчиться найближчим часом

Вулиці міст виглядають апокаліптично: уздовж доріг триметрові замети, снігоочисні та рятувальні машини також засипало снігом.

На кордоні США та Канади крига, утворена хвилями озера Ері, накрила ресторан

Будинки біля озера Ері перетворилися у льодові скульптури

Протягом вихідних екстремальна погода призвела до падіння температури нижче нуля у всіх 48 материкових штатах США, у тому числі у зазвичай теплому Техасі на кордоні з Мексикою.

Смертельні випадки фіксували по всій країні: 10 — в Огайо, включаючи ураженого електричним струмом працівника комунального підприємства і загиблих у численних автокатастрофах; шестеро водіїв загинули в ДТП у Міссурі, Канзасі та Кентуккі. У Вермонті жінку насмерть вдарила падаюча гілка. У Колорадо знайшли безпритульного, який помер від переохолодження. У Вісконсині жінка провалилася крізь лід річки. Очікується, що буде виявлено більше жертв, коли снігові замети розтануть.

У штаті Міссісіпі міська влада закликала місцевих мешканців кип’ятити питну воду, бо водогони замерзають і труби тріскаються.

За даними трекера poweroutage.us, 24 грудня через мороз майже 1,7 млн споживачів залишилися без електрики. Втім, на понеділок, 26 грудня, ця цифра скоротилася до 50 тисяч.

15 тисяч авіарейсів скасовано — люди зустрічали Різдво в аеропортах

Негода, яку влада назвала "хуртовиною століття", зруйнувала святкові відпустки багатьом американцям, приземливши літаки і зупинивши автомобілі й туристичні автобуси на трасах.

За даними сайту Flightaware.com, шторм змусив скасувати понад 15 тисяч рейсів у США за останні дні, у тому числі щонайменше 2600 у понеділок.

Ожеледиця на дорогах призвела до закриття деяких із найбільш завантажених транспортних шляхів країни, включаючи частину автомагістралі Route 70, котра пролягла по осі Схід/Захід і з’єднує східну частину Північної Кароліни зі східно-центральною Арізоною, простягнувшись на 3800 кілометрів.

Водіїв просили не виїжджати – навіть коли настала зазвичай найбільш завантажена пора року для подорожей.

У Канаді прогнозують погіршення погоди й морози до -40 °C

Метеорологічне агентство Канади прогнозує, що цього тижня у багатьох частинах країни температура залишатиметься екстремально низькою:

У місті Йеллоунайф на північному заході вночі температура впаде до -28 °C, але з урахуванням холодного вітру вона може опуститися до -43 , що призведе до ризику обмороження всього за кілька хвилин.

, що призведе до ризику обмороження всього за кілька хвилин. У місті Вайтхорс температура впаде до -30 °C з урахуванням холодного вітру.

Центральна провінція Онтаріо та Квебек на північному сході вже зазнали основного удару, передає Sky News. Округ Принс-Едуард в Онтаріо оголосив надзвичайний стан і був змушений забрати снігоочисні машини з вулиць, оскільки вони були під загрозою застрягти, передає CBC News.

Щонайменше 140 тисяч будинків залишилися без світла. Четверо людей загинули напередодні Різдва після того, як автобус перекинувся на ожеледиці біля Ванкувера.

Місцеве управління охорони здоров'я повідомило, що 52 людини були відправлені в лікарню, а 36 потребують подальшого лікування.

Як повідомляв "Телеграф", у найближчий тиждень та на початку 2023 року температура повітря в Україні зберігатиметься вищою за норму.