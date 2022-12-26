Листопад посеред зими: синоптик розповів, якої погоди чекати на початку 2023 року

У найближчі 7–10 діб температура повітря в Україні зберігатиметься стабільно вищою за норму

Активність циклонів на півночі Атлантики призвела до того, що на всій території Європи у другій половині грудня спостерігається не по сезону тепла погода.

Про це для сайту "Телеграф" пише кандидат географічних наук, синоптик сайту "Метеопрог" Ігор Кібальчич.

Переміщення повітряних потоків із заходу на схід визначатиме погодні умови в Україні до кінця цього та у перші дні 2023 року. Циклони будуть чергуватись періодами більш стабільної погоди зі змінною хмарністю та відсутністю опадів.

У найближчі 7–10 діб температура повітря в Україні зберігатиметься стабільно вищою за норму. В окремі дні перевищення середньодобових температур становитиме 6–9 °С відносно середніх багаторічних показників.

Через такі погодні тенденції у більшості областей України і навіть у гірській місцевості спостерігатиметься дефіцит снігового покриву. І хоча на даний момент незначна кількість старого снігу присутня у північно-західній частині країни, він поступово розтане на тлі переважання теплих повітряних мас.

Протягом 27–28 грудня атмосферний фронт із Західної Європи принесе в Україну помірні опади, переважно у вигляді дощу, місцями з мокрим снігом. І вже до кінця грудня північна/північно-західна периферія антициклону принесе погоду переважно без опадів за стабільного помірного південно-західного вітру.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах -2…+3°С, вдень повітря прогріється до 0…+5°С. У південній частині та західних областях буде тепліше: вночі 0…+5°С, удень +4…+9°С, у Криму до +11°С.

У перші дні січня 2023 року збережеться аномально тепла погода з періодичними опадами у вигляді невеликого дощу та мряки. Температура повітря вночі становитиме -1…+4°С, удень +3…+8°С.

Суттєвої перебудови атмосферних процесів на зимовий лад у найближчій перспективі не передбачається, а погодні умови радше характерні для першої половини листопада, аніж для середини зими.

Нижче на карті представлено прогностичне поле середньої аномалії (тобто відхилення від норми) температури повітря в Східній Європі з 26 грудня 2022 р. до 2 січня 2023 р. за даними прогностичної моделі ECMWF. Як бачимо, протягом усього зазначеного періоду в Україні будуть помітними позитивні аномалії, пише Ігор Кібальчич

Нагадаємо, сайт "Телеграф" розповідав, якою буде погода на найближчий місяць і коли чекатиме морози.