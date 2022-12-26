Ноябрь посреди зимы: синоптик рассказал, какой погоды ждать в начале 2023 года

В ближайшие 7–10 суток температура воздуха в Украине будет сохраняться стабильно выше нормы

Активность циклонов на севере Атлантики привела к тому, что по всей территории Европы во второй половине декабря наблюдается не по сезону тёплая погода.

Об этом для сайта "Телеграф" пишет кандидат географических наук, синоптик сайта "Метеопрог" Игорь Кибальчич.

Перемещение воздушных потоков с запада на восток, будет определять погодные условия в Украине до конца нынешнего и в первые дни 2023 года. Циклоны будут чередоваться периодами более стабильной погоды с переменной облачностью и отсутствием осадков.

В ближайшие 7–10 суток температура воздуха в Украине будет сохраняться стабильно выше нормы. В отдельные дни превышение среднесуточных температур составит 6–9 °С относительно средних многолетних показателей.

Из-за таких погодных тенденций в большинстве областей Украины и даже в горной местности будет наблюдаться дефицит снежного покрова. И хотя на данный момент незначительное количество старого снега присутствует в северо-западной части страны, он постепенно растает на фоне устойчивого преобладания тёплых воздушных масс.

В течение 27–28 декабря атмосферный фронт из Западной Европы принесёт в Украину умеренные осадки преимущественно в виде дождя, местами с мокрым снегом. И уже до конца декабря северная/северо-западная периферия антициклона принесет погоду преимущественно без осадков при стабильном умеренном юго-западном ветре.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -2…+3 °С, днём воздух прогреется до 0…+5 °С. В южной части и западных областях будет теплее: ночью 0…+5 °С, днём +4…+9 °С, в Крыму до +11 °С.

В первые дни января 2023 года сохранится аномально тёплая погода с периодическими осадками в виде небольшого дождя и мороси. Температура воздуха ночью составит -1…+4 °С, днём +3…+8 °С.

Существенной перестройки атмосферных процессов на зимний лад в ближайшей перспективе не предвидится, а сложившиеся погодные условия скорее характерны для первой половины ноября, чем для середины зимы.

Ниже на карте представлено прогностическое поле средней аномалии (т.е. отклонения от нормы) температуры воздуха в Восточной Европе с 26 декабря 2022 г. по 2 января 2023 г. по данным прогностической модели ECMWF. Как видим, в течение всего указанного периода в Украине будут отмечаться положительные аномалии, пишет Игорь Кибальчич.

Напомним, сайт "Телеграф" рассказывал, какой будет погода на ближайший месяц и когда ждать морозы.