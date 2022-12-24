Відразу після Нового року до Україну завітає "весна": народний синоптик порадував прогнозом

На думку фахівця, у перші тижні січня погода сильно нагадає погоду у квітні.

Відповідно до прогнозів синоптиків, свята, що наближаються, навряд чи порадують українців "зимовою казкою" та морозною погодою.

Наприклад, у вихідні, 24-25 грудня у західних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях варто чекати невеликого дощу, на Закарпатті та в Карпатах – помірного дощу та мокрого снігу. На решті території — без істотних опадів; температура вночі від 4° до 2° морозу, вдень 1-6° тепла, у більшості західних областей та Криму 5-10°. Такий прогноз наводять в Укргідрометцентрі.

26 грудня вночі на Лівобережжі, вдень у східних та місцями західних областях невеликий дощ, на північному сході країни з мокрим снігом, на решті території без опадів; температура вночі та вдень 0-5° тепла, на Прикарпатті та місцями у південних областях вдень 4-9° тепла.

Але найцікавіше може статися у січні. Так, за прогнозом народного синоптика Стаса Щедріна, в Україну може прийти "весна серед зими". Про це фахівець написав на сторінці у соціальній мережі.

"Є дуже велика ймовірність, що половина січня по всій країні буде аномально теплою і характернішою для початку квітня, ніж для січня", — пише Стас Щедрін.

Така незвичайна погода, на думку народного синоптика, буде викликана тим, що до більшої частини Європи надходитимуть теплі повітряні маси з Сахари та Атлантичного океану, які можуть витіснити холодне антарктичне повітря з більшої частини Європейського континенту.

Тому на більшій частині України до 14-17 січня переважатиме відносно тепла погода, ночами показання термометра рідко опускатимуться нижче за нуль градусів, температурний режим переважно коливається в межах від 0+5 у нічний період, і до +7+10. градусів, на півдні України до +13+16, але очікується багато дощів, вночі місцями з мокрим снігом.

Але вже друга половина січня, на думку Щедріна, принесе снігопади і значне похолодання, і зима повноцінно вступить у свої права.

Раніше "Телеграф" писав про те, де в Україні очікується різка зміна погоди через антициклон з білорусі.