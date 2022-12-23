Тепло прийшло надовго, але не до всіх: синоптики назвали регіон, де на Різдво зіпсується погода

У деяких регіонах температура підвищиться до +12 градусів тепла

Відповідно до прогнозу народного синоптика Стаса Щедріна, в Україні з початком третьої декади грудня встановилася мінлива погода.

Зокрема, у п’ятницю, 23 грудня, температура повітря становитиме +3+6 градусів, а в Криму — до +10+12 градусів.

"Невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, більш імовірно у західних областях та на півночі України ", — пише у соціальній мережі синоптик Наталія Діденко.

На решті території переважатиме суха погода, хіба що з вологими туманами.

Надалі на вихідні, 24 – 25 грудня, згідно з прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, очікується волога та тепла погода по всій території України. Пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. Імовірні тумани. Вітер утримається на Заході зі швидкістю 5 – 10 м/с. У нічний час температура повітря становитиме -1…+4 °С, вдень повітря прогріється до +3…+8 °С, на півдні до +10 °С.

Загалом на більшій частині території країни тепла погода збережеться як мінімум протягом двох тижнів – такий прогноз дають фахівці сайту METEO.UA. Так, у столичному регіоні варто чекати тепла з феноменальними "плюс 6" на Новий рік та у наступні дні.

Ще вище "підстрибне" термометр у західній частині країни.

Водночас у центрі України температура до Різдва має намір піти у "круте піке", значно знизившись.

І лише жителі південних областей можуть не сумніватися у тому, що зможуть зустріти усі свята за хорошої погоди.

Раніше "Телеграф" писав про те, кому явно не пощастить у Рік Кролика незалежно від погоди.