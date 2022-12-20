Прогноз погоди на зиму: синоптик розповів, коли в Україні очікувати сильных морозів

У 2023 році весна буде ранньою

Грудень 2022 року приніс в Україну справжню зимову погоду зі снігом та подекуди заморозками. Однак справжні морози все ще попереду.

У коментарі виданню ТСН народний синоптик Станіслав Щедрін розповів, що за його прогнозом з початком третьої декади грудня і до кінця місяця в Україні встановиться змінна погода. Повідомляється, що вдень на українців очікує переважно плюсова температура, а от уночі стовпчики термометрів опускатимуться нижче нуля. До того ж країну час від часу накриватимуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

"На різдвяно-новорічні свята погода буде такою ж, як і минулого року — без великих морозів, малосніжна, переважно тепла, з дощами", — Щедрін.

На думку Щедріна, сильні морози в Україну прийдуть вже починаючи з наступного місяця. Їх варто очікувати у другій половині січня та на початку лютого. При цьому це будуть короткотривалі періоди похолодань до -15 -20 градусів за Цельсієм.

Також синоптик додає, що 2023 зможе порадувати ранньою весною.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які дні грудня 2022 року будуть найхолоднішими.

Також ми повідомляли про те, що в Україні очікується різка зміна погоди через антициклон із білорусі.