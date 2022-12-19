Циклони та антициклони переміщуються на схід: названо три найхолодніші дні грудня

Умови погоди у більшості областей України очікуються мінливими та нестійкими

Синоптик Ігор Кібальчич, який представив для "Телеграфа" ексклюзивний прогноз на грудень, зазначає, що протягом нового тижня в Україні добре простежуватиметься зональний тип циркуляції, при якому повітряні маси переноситимуться із заходу на схід.

Про це він написав на сторінці у мережі.

Також у зазначеному напрямку – із заходу на схід – переміщатимуться рухливі циклони та антициклони, а також баричні балки та гребені.

"Тому умови погоди в більшості областей України очікуються мінливими та нестійкими. Будуть спостерігатися коливання температури повітря, атмосферного тиску та періодичне випадання опадів. У середньому, температурне тло збережеться вище за кліматичну норму, лише на початку тижня на тлі антициклональної діяльності та розсіяної хмарності очікується мороз. у більшості областей, особливо у західній та північній частині країни", — зазначає фахівець.

У понеділок, 19 грудня, очікується мінлива хмарність, без опадів. На дорогах у північних та західних областях місцями ожеледиця. Температура повітря вночі у західних і північних областях становитиме -15...-10 °С, на решті території -8...-3 °С. Вдень повітря прогріється до -5...0°С, на північному заході -9...-4°С.

У вівторок, 20 грудня, вночі опадів не передбачається, удень у північній частині та на Поліссі пройде невеликий сніг, мокрий сніг. На решті країни без опадів. Температура повітря вночі у північних та Харківській областях становитиме -12...-7 °С, на решті України -8...-3 °С. Вдень максимальні значення досягнуть -2…+3 °С.

У середу, 21 грудня, невеликий сніг, мокрий сніг, місцями з дощем пройде у північних, центральних та східних областях. У західній та південній частині переважно без опадів. Температура повітря вночі -4...+1°С, днем -1...+4°С, на крайньому півдні та в Криму місцями до +7°С.

У четвер, 22 грудня, в Україні переважно без опадів, лише у північних та західних областях очікується мокрий сніг та дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме -2...+3°С, удень 0...+5°С, на півдні до +8°С.

У п’ятницю, 23 грудня, пройдуть невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу у західних, північних та місцями у центральних областях країни. У південній та східній частині без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+3°С, днем +2...+7°С, на півдні та в Криму +8...+10°С.

На вихідні, 24 – 25 грудня, очікується волога та тепла погода по всій території України. Пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. Імовірні тумани. У нічний час температура повітря становитиме -1…+4 °С, днем повітря прогріється до +3…+8 °С, на півдні до +10 °С.

Про погоду останніми днями перед Новим роком розповідає сайт METEO.UA.

У столиці холодними будуть три дні наступного тижня – з 28 до 30 грудня.

У ці дні похолодає і заході країни.

У центральному регіоні холодними будуть три останні дні місяця та перший день нового року.

На півдні морози можливі лише у нічний час.

Надалі подібна погода протримається до кінця січня, і лише останніми днями другого місяця зими можливе сильне похолодання.