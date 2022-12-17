Погода в січні: чи чекати українцям сильних морозів

Якою буде погода у січні

Зима в Україні сезону 2022-23 років буде відносно теплою, проте зовсім морозів уникнути не вийде. Зокрема у другому зимовому місяці період сильних холодів настане лише в його кінці.

Як йдеться у прогнозі Meteoprog, практично весь січень стовпчики термометра утримуватимуться в районі нуля градусів вдень, але може опускатися в район -5 вночі.

У західних областях другого тижня місяця температура повітря підніметься вище нуля, в решту ж часу варто чекати легких мінусів. Похолодання прийде лише наприкінці місяця, але навіть із ним сильних морозів чекати не варто.

У центральних областях буде в середньому на пару градусів прохолодніше, що особливо відчуватиметься у темний час доби.

Проте найпрохолоднішим січень видасться для мешканців східних областей, де місцями будуть дні, коли температура повітря вдень опускатиметься до -10, а вночі до -15 градусів.

Традиційно найтеплішою зима буде для мешканців південних областей, де практично весь січень стовпчик термометра залишатиметься у плюсовому діапазоні.

Як повідомлялося раніше, синоптики очікують, що новорічний період в Україні не відрізнятиметься сильними морозами, а місцями стовпчики термометра взагалі показуватимуть плюсові значення.