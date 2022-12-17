Погода в январе: ждать ли украинцам сильных морозов

Какой будет погода в январе

Зима в Украине сезона 2022-23 годов будет относительно теплой, однако совсем морозов избежать не получится. В частности во втором зимнем месяце период сильных холодов наступит лишь в самом конце.

Как говорится в прогнозе Meteoprog, практически весь январь столбики термометра будут удерживаться в районе ноля градусов днем, но может опускаться в район -5 ночью.

В западных областях во вторую неделю месяца температура воздуха поднимется выше ноля, в остальное же время стоит ждать легких минусов. Похолодание придет лишь в конце месяца, но даже с ним сильных морозов ждать не стоит.

В центральных областях будет в среднем на пару градусов прохладней, что будет особенно ощущаться в темное время суток.

Однако наиболее прохладным январь выдастся для жителей восточных областей, где местами будут дни, когда температура воздуха днем будет опускаться до -10, а ночью до -15 градусов.

Традиционно наиболее теплой зима будет для жителей южных областей, где практически весь январь столбик термометра будет оставаться в плюсовом диапазоне.

Как сообщалось ранее, синоптики ожидают, что новогодний период в Украине не будет отличаться сильными морозами, а местами столбики термометра и вовсе будут показывать плюсовые значения.