Когда прекратятся снегопады: синоптики дали свежий прогноз

Зима в Украине будет разнообразной в плане погоды

Средина декабря принесла в ряд украинских областей сильные снегопады, которые усложнили дорожное движение и добавили работы коммунальным службам. Однако зимними пейзажами, судя по всему, долго наслаждаться не получится.

Как говорится в прогнозе погоды Gismeteo, весьма переменчивая погода остатка декабря еще удивит украинцев резкими потеплениями, морозами, снегопадами и дождями.

В западных областях снег вперемешку с дождями будет продолжаться до конца текущей недели, а после короткой "передышки" осадки вновь вернутся, но уже в виде дождя. Впрочем, судя по похолоданию в последние дни декабря есть основания полагать, что хотя бы часть снега сможет долежать до Нового года, а свежий выпадет уже на "православное" Рождество.

В центральных областях осадков будет больше, а снег вперемешку с дождями будет идти вплоть до конца первой недели января.

Примерно такая же картина будет наблюдаться в восточных областях, хотя из-за более теплой погоды, дождей будет больше, чем снегопадов.

А вот где снега не увидят, так это на юге Украины. Теплые декабрь и январь полностью исключат вероятность того, что редкому снегу удастся пролежать хотя бы пару дней.

Как сообщалось ранее, синоптики ожидают, что новогодний период в Украине не будет отличаться сильными морозами, а местами столбики термометра и вовсе будут показывать плюсовые значения.