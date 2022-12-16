Коли припиняться снігопади: синоптики дали свіжий прогноз

Зима в Україні буде різноманітною у плані погоди

Середина грудня принесла до низки українських областей сильні снігопади, які ускладнили дорожній рух та додали роботи комунальним службам. Однак зимовими пейзажами, зважаючи на все, довго насолоджуватися не вийде.

Як йдеться у прогнозі погоди Gismeteo, дуже мінлива погода залишку грудня ще здивує українців різкими потепліннями, морозами, снігопадами та дощами.

У західних областях сніг упереміш із дощами триватиме до кінця поточного тижня, а після короткого "перепочинку" опади знову повернуться, але вже у вигляді дощу. Втім, судячи з похолодання в останні дні грудня є підстави вважати, що хоча б частина снігу зможе долежати до Нового року, а свіжий випаде вже на "православне" Різдво.

У центральних областях опадів буде більше, а сніг упереміш із дощами йтиме аж до кінця першого тижня січня.

Приблизно така ж картина спостерігатиметься у східних областях, хоча через теплішу погоду, дощів буде більше, ніж снігопадів.

А от де снігу не побачать, то це на півдні України. Теплі грудень і січень повністю виключать можливість того, що рідкому снігу вдасться пролежати хоча б пару днів.

Як повідомлялося раніше, синоптики очікують, що новорічний період в Україні не відрізнятиметься сильними морозами, а місцями стовпчики термометра взагалі показуватимуть плюсові значення.