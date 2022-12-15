Київ паралізувало через сніг та техніку: синоптики дали необнадійливий прогноз

Водіїв просять не виїжджати у місто без нагальної потреби

Менше тижня минуло після попередніх рясних снігопадів, як у четвер, 15 грудня, Київ знову потопає в снігу. Після восьмої ранку інтенсивність опадів стала ще більшою, по всьому місту працює спецтехніка для прибирання доріг. Представники ДСНС України попереджають, що найближчим часом у столиці очікується пориви вітру від 15 до 18 метрів за секунду — це створить значні незручності для місцевих мешканців та гостей Києва.

Як повідомили у Київській міській державній адміністрації, всі комунальники працюють у посиленому режимі, до допомоги залучаються представники керівних компаній та "зеленбудів". Особливу увагу приділяють спускам та підйомам, а також дорогам із бруківкою.

"Закликаємо водіїв не виїжджати на власних авто без нагальної потреби і не паркуватися вздовж вулиць та доріг, щоб не заважати працювати спецтехніці", — зазначили чиновники, також попросивши всіх автолюбителів бути максимально обережними за кермом у таких умовах.

Із подібним зверненням до киян вступив і голова міської військової адміністрації Сергій Попко, який уточнив, що зараз на розчищення кучугур відправлено понад 250 одиниць техніки.

Подекуди це не надто рятує, і через погоду на дорогах з’являються величезні пробки.

Втім, багато хто з киян снігопаду відверто радіють, про що вони поспішають розповісти у соцмережах.

Додамо, що сніг у столиці почав йти ще вночі — тоді ж на його прибирання й виїхали перші одиниці техніки.

Згідно з свіжим прогнозом погоди на сайті weather.com, сніговою погодою мешканцям та гостям столиці доведеться насолоджуватися ще кілька днів. При цьому у суботу не виключено перетворення опадів на дощ.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи чекати на українців снігу на Різдво. Своїм прогнозом погоди поділився народний синоптик Станіслав Щедрін.

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